Punk olõ-i koolnu!

Võrokeelist vai hinnäst võrokeelitses nimmavat muusikat tulõ täämbädsel pääväl internetti keriden küländ tihtsäle ette. A inämbüisi om naidõ vahtsidõ laulõ man väega kõvva tunda kunstmudso kätt, miä tege laulu ümärikus, paiguldõ õkva säändses, nigu oodõtas, a ku nakkat täpsempä kaema ja kullõma, ei saa õigõlõ midägi arvo. Massin iks ei mõista periselt luulõta ja ei mõista timä kiiltki niipall’o, nigu hüvvi laulusõnnu jaos vaia olnu.

Tuuperäst om Veriora Raudvara ildaaigu vällä lastu võrokiilne punklugu «Agraarpunk» õkva ku suur lõvvatäüs värskit õhku kõgõn tollõn roosan udsun, miä egä päiv mi ümbre hõlos. Katõ minotiga saava vanasjäänü rokimehe ja nuur trummimiis är üteldä midägi säänest, midä egä päiv ei kuulõ, a midä ummõhtõ elämises vaia om.

Lugu esi ei olõ vahtsõnõ: joba aastasaa alostusõn tekk’ poissõbänd «Viie pääle» tuudsamma laulu. Ruitlasõ võimsa sõna õkva kutsva vabas saama, unõhtama «meid painanu hierarhia» ja muu kommunaalmassu. Ummõhtõ olõ-i seo luu vahtsõst vällätulõmisõ man tego vana ao takanikmisega, säänest priissaamisõ mõttõviit om täämbädsel aol kah väega vaia. Aolugu om näüdänü, et punkaridõ protestivaim om suurõn ilman suuri kivve viirdümä pandnu. Miilde või tulõta kasvai Eesti vahtsõst esisaisjas saamist. Kiä nuu olli, kiä Võro liinan 1987. aastaga sügüse sinimustvalgõ lipu vällä tõiva?

Ilvese Aapo ja Ainsoni Renar hinnäst roosa udsu seest vällä punkman. Pilt videost

Ansambli Veriora Raudvara,

laul «Agraarpunk»

Esitäse: Ainsoni Renar (laul), Ilvese Aapo (laul, kitarr),

Adamsoni Sven (kitarr), Pastaku Karmo (basskitarr),

Pastaku Hendri (trummi).