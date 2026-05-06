Joba viiendät kõrda tulõ vahtsidõ võrokiilside laulõ võistlus Uma Laul. Võistlusõlõ oodõtas umakiilsit ja umaluuduisi vahtsit laulõ vabal teemal. Laulu võiva olla nii vahtsõaolidsõ ku perimüsligu: tundõlidsõst viiest flamenkoni, regivärsist hiphopini. Muidoki või laulõn olla kokko köüdet vana ja vahtsõnõ (nt regilaul, miä kõnõlõs parhillatsõst aost).

Laulõ oodõtas konkursilõ 23. süküskuus 2026. Üts autor või võistlusõlõ saata kooni viis laulu. Saadõtuisi laulõ hulgast valitas vällä nuu luu, miä saava edesi võistluskontsõrdilõ. Võistluskontsõrt peetäs võro keele nädälil, 5. märdikuul 2026 Rõugõ rahvamajan ja sääl saava selges Uma Laulu konkursi võitja. Avvohinnafond om 1000 eurot.

Vahtsidõ võrokiilside laulõ konkursiga tahtva kõrraldaja kittä võro kiilt ja näüdädä seo pruukmisõ võimaluisi parhillatsõl aol. Pääle tuu luutva kõrraldaja saia vahtsit laulõ, et tävvendä järgmädse võrokeelidse laulupido Uma Pido lauluvarra.

Võistlust kõrraldas Võro selts VKKF, tugõja omma Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri tsihtkapital, Võro- ja Põlvamaa ekspertgrupp ja Võro instituut.

Võistlusõ statuudi ja täpsembä teedüse löüd kodolehe umapido.ee päält.

