Talviku Ermo: pankõ latsõ huvitsõõri!

«Katõ latsõ esä, Vahtsõliina muusigakooli lüükpilli ja bassi oppaja, ansamblitegijä tan. Muid ammõtit om viil: dirigent Puiga segäkoorin ja muusigaoppaja Setomaa kuulõ Meremäe opikotussõn.» Õkva nii ja säändsen järekõrran kõnõlõs hindäst Talviku Ermo. Pillimehetüü jätt tä hoobis nimmamalda.

Ermo käe all toimõndas Vahtsõliinan neli nuuriansamblit, miä olõ-i väikun kotussõn ja veeremaal peris harilik asi. Minevä kuu alostusõn kävevä kõik nuu bändi Põlvan nuuribände festivalil ja ansambli Krõps tull’ säält kodo päävõiduga, Ermo kõgõ parõmba juhendaja diplomiga.

Peris esihindäst säändse tulõmusõ siski ei sünnü. «Edimäne kõrd võtat noorõ käekõrvalõ ja tuut prooviruumi. Perän nakkasõ joba esi häämeelega käümä,» seletäs Talviku Ermo vallalõ, kuimuudu koolinoorõ bändi tegemä saia. Lisas alostamisõlõ om ansambli jaos tähtsä, et olõs, kon rahva iin üles astu. «Esinemise jaos võetas hinnäst rohkõmb kokko,» om juhendaja selges saanu.

Nuuribände tüüd om Ermo Vahtsõliinan vidänü kümme aastakka. Alostusõ sai bände tegemine timä erialast. Trummiopjidõ jaos om kõgõ parõmb, ku nä saava umma opitut ansamblin vällä näüdädä. Nii naksi mitmide pille opja kokko käümä ja ütenkuun muusiga tegemist har’otama. Perämäidsil aastil käü kokko iks kolm-neli bändi.

Et tego om kooliopilaisiga, sis kuunsaisu aastidõga muutusõ, a inämbüisi om bänd kotus, kon noorõ saava umavaihõl inämb läbi kävvü. Ansambli omma kasvatanu sõpruskundõ, esiki paarõ om bänditegemise käügin vällä tulnu.

Esihindä päämidses välläkutsõs pidä Ermo üten nuuriga opmist, kuis tetä kõkkõ parõmbalõ ja esi vannusõn nuuriga toimõ saia. «Tüümaht om peris suur. Ku om mõni konkurss tulõman, tulõ tetä lisapruuvõ. Mõnigi kõrd tulõ hindä vabast aost lisatüüd tetä,» seletäs tä.

Kõgõst huulmada jõud Talviku Ermo olla viil mitmõn paigan, näütüses dirigiiri Puiga segäkuuri Claro. Suuri inemiisi man om tä tähele pandnu, et ütenkuun muusiga tegemine and egäpääväelolõ vaeldust ja esi eloala inemise tulõva tuud laulukoorist otsma. «Laul om tervüsele hää, esieränis sis, ku häste vällä tulõ,» löüd tä.

Umast oppajakogõmusõst om Talviku Ermo selges saanu, et koolilatsilõ om tähtsä oppi lisas tavakoolilõ muud kah ja tä soovitas latsõvanõmbil koolilatsõ kimmäle mõnda huvitsõõri panda. «Niimuudu opit pingutama ja tuu avitas elon parõmbalõ toimõ saia,» tiid Talviku Ermo.

Talviku Ermo uman oppamisõklassin trummõ pesmän. Rahmani Jani pilt