Üts miis kuuli är. Matussõl oll’ vaia kadonukõsõ kotsilõ midägi hääd üteldä. Vaikus.
Peräkõrd kiäki ütel’: «A timä veli oll’ pall’o hullõmb.»
* * *
«Kas om õigõ, et viis minotit naaru pikendäs eloikä?»
«Olõnõs tuust, kelle üle sa naarat. Või hoobis lühembäs kah tetä.»
* * *
«Ku naasõ minno nägevä, nakkasõ õkva rõivist vallalõ võtma.»
«Olõt sis sääne naisimiis vai?»
«Ma olõ titatrin rõivahoitja.»
* * *
«Tohtri, mul om iso igäväste ellä.»
«Võta naanõ!»
«Kuis tuu avitas?»
«Iso lätt är.»
* * *
1000 miist vastsi küsümüsele: «Ku olõssi valli vahtsõ massina ja ideaalsõ naasõ vaihõl, sis midä valit?»
57% ütlivä, et diisli.
43%, et pendsini.
Nal’a om kokko kor’anu Virga Rosalia