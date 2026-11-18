Käen om aasta kõgõ pümmemb aig, ku pall’odõl om kimmäle rassõ alalõ hoita rõõmsat miilt ja vägüsi tulõva tummõ mõttõ ligi. Üts võimalus tekütä vaeldust ja helevüst om kaia hulga väärtfilme ja tollõ jaos pakk timahava joba 30aastadsõs saaja Pümehide Öie filmifestival (PÖFF) häid võimaluisi.

PÖFF tuu Tal’na ja Tarto kinodõlõ väega kimmä filmiprogrammi. Katõ ja poolõ nädäli seen näüdätäs Tal’nan ja Tarton kinno 834 kõrda, nii et ku äripäävä õdagist jõvva-i, saa sõidu suurõmbahe liina nädälivaihtusõl ette võtta.

Olkõ pääle, et mullõ miildüs tiatri inämb, miildüs mullõ väega kinon kah kävvü. Ku Tal’nan elli, olli mitu aastakka PÖFFi priitahtlik. Tõlksõ filme, loi teksti pääle ja võti filmitegeläisi vasta. Tuuga käü üten õigus kaia nii hulga filme, ku jõvvat. Seo aig tõi mu ello hulga vahtsit sõpru, ka vällämaalt, ja kasvat’ mu maailma rikka filmikeelega laembas.

Pümehil märdikuu õdagil om nii hää saia ossa melust, trehvädä tutvit. Rahvast täüs saalõn tulõ pääle tävveste ummamuudu tunnõ. Nii kinä om tunda saia, et ka rahvahulga seen võtt hää film su meele niimuudu hindä sisse, et unõhtat kõik ümbreolõva ja elät tävvega üten.

Soovida valli kinonäütämiisi, kohe omma filmi säädjä, näütlejä vai muu tegeläse kah paiga pääle tulnu. Sääne õkvakontakt ja võimalus filmi kotsilõ tegünüid küsümiisi küssü and esierälidse laadingu. Ja seo, kuis kinokaeja kässi kokko pesvä, lämmistäs kah süänd.

Nii kinon ku tiatrin miildüs mullõ salahuisi kaia ka tuud, määndse omma tõisi inemiisi näo ja kuimuudu nimä reagiirvä. Tuu om umaette kaemist väärt mäng.

Filmi avitasõ oppi kiili, andva võimalusõ ütskõik kohe üten reisi ja tegevä ilmanägemise laembas. Ku sul ummõhtõ olõ-i aigu egä võimalust filmifestivaalilõ minnä, saat alosta näütüses Läti filmi «Ulja» kaemisõst, miä kandidiir Oscarilõ ja midä näüdätäs kõigin Eesti kinodõn.

Mu tütrele miildüs väega ütenkuun mukka filme kaia. Lihtsäle hää om ütstõõsõ hõlman lämmä teki all midägi ütenkuun tunda, ikkõ ja naarda, laskõ hinnäst kanda ja seletä latsõlõ noid sõnno, minkast tä arvo ei saa. Ja perän arota filmin nättüt.

Et aasta kõgõ pümmemb aig lännü müüdä süänd lämmisten, palota hulga kündlit, tii kürvidsäsuppi ja võta kiäki hindä hõlma, kinka ütenkuun saa tunda midägi säänest, miä ilmangi meelest ei lää.

Kiränik Lumiste Kati and värskit mõttit, kuimuudu egäpääväello vaeldust löüdä ja märgotas tuust, miä parasjago süäme pääl.