Seol nimel om Eestin 53 kandjat. Nimekujul Kamma om kandjit veidemb ku kuus. Nimi panti säitsmän kotussõn vanan kiräviien kujul Kamma.

Üts vana kotus oll’ Tähtvere Rahinge külä, kon seo nime saiva Kama ja Kõpla talust peri sugulasõ. Rahingel oll’ 1731 kolm Kamma lisanimega peret. Kõgõ varahampa – 1586 – om Tähtveren kirja pant Peter Kama Soinaste külän. Ka Pangodi ja Pilka mõisan pantu Kama nimi või olla köüdüssen Tähtvere suguvõsaga.

Põlva kihlkunnan Peri mõisan seo nime saanu Kama Jaani ja Tuuma esä oll’ Mihkli, kerigukirän Kama Mihkli, mõisakirän Lambi Mihkli. Tä esä Jüri oll’ olnu Perilt peri, a Räpinäle pagõnu, poig Mihkli tull’ 1783 Perile tagasi. Kimmäs ei olõ, a usku või, et Räpinä Kama olli seo perre sugulasõ. Säälpuul olli 1730. aastil Kama (Kamma, Kachma) Võika Peedo Haavapää külän ja Kama Mihkli Nulga külän. Viimädse kottalõ om jäl teedä, et tä oll’ Tähtverest tuud.

Tsooru mõisan sai seo priinime Sudõsaarõ Hindriku sulanõ Hans, Kama Hansi poig. Tä võisõ olla peri sama mõisa Kama talust.

Villändi mõisa Savikoti külän sai Kama nime üts suladsõpere. Mulgimaal Vana-Kariste mõisan sai Kama nime küländ suur suguvõsa, miä oll’ arvada peri Kama-Piitre talust (nüüt kutsutas tuud Koigu talu). Kariste Kama lisanimi om kah vana, Kamali külä – Kama-Piitre talust mitte kavvõdal – vanõmb nimekuju om Kammakülla, a näütüses 1601 Kammell.

Nigu nätä, om perekunnanimi saad päämädselt vanast lisanimest. Tuu lisanimi või tulla mitmast eri sõnast. Sõna kammal : kamala ‘ruhmik’ suuri kässiga inemise lisanimes ja perän lühenü kujulõ *Kama om võimalik. Söögi nimi kama om kah võimalik. Sõna kama piässi tulõma vinne sõnast kom`õ (комы) ‘saiakõsõ, leevä, pannkoogi’, kon rõhulda –o kõlas nigu [a]. Räpina Haavapää Kama Mikku om revisjonin 1638 nimetet vindläses (vinne usku?). Ka vinne, valgõvinne ja ukraina nimmi hulgan tulõ kom`õ-algust ette.

Eestistämisel om är muudõt nimi Kamma, üts kõrd nimes Kaaret Tal’nan ja üts kõrd nimes Sinisalu Pornuse vallan.

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.