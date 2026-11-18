23. märdikuul tähistäs Põlva keskraamadukogo umma 100. sünnüpäivä. Sünnüpääväl kõnõldas 100 aastaga tagotsõst Põlvast, näüdätäs juubõlis kokko säetüt raamatut, tetäs muusikat ja kandas ette luulõkava.

«Ku kõnõlda aoluust, sis osa haroraamadukogo omma vanõmba ku mi keskraamadukogo. Põlva rahvaharidusseldsi raamadukogo oll’ kah vanõmb. A mi võtsõmi asotamisõ alossõs ao, ku raamadukogolõ määräti direktri. Tuu oll’ 100 aasta iist lehekuun,» kõnõlõs Põlva keskraamadukogo direktri Maidla Kati.

Pidolinõ sünnüpäiv nakkas pääle õnnõsuuvõ ja kõnnidõga. Ettekandõ pidä Leesi Toivo, kiä kõnõlõs, määne oll’ Põlva 100 aasta iist. Edesi tulõ raamadunäütämine: näüdätäs Seiler-Strohmi Signe raamatut «Põlva Keskraamatukogu sajand. Ajalugu ja mälestused». Raamatulõ omma kokko säedü raamadukogo tegemise, minkast tulõ vällä laembalõ tuu, kuimuudu raamadukogondus perämädse saa aasta joosul Eestin om edenenü. «Mul om hää miil, et mi raamadukogol oll’ häste tettü krooniga. Ja ku 100 aastakka Põlva raamadukogo tegemiisi om raamatulõ pantu, sis tuu jõud pall’o inämbide inemiisini,» löüd Maidla Kati.

Sünnüpääväpidol om viil uuta Määri Andrese ja nuuri muusikidõ Desiree ja Thori muusikaliidsi ülesastmiisi. Päävä lõpõtas luulõõdak, kon Räpi Lauri ja Tevahi Anne-Mai kandva ette luulõkava «Luulest lugudeni».

Täämbä tüütäs Põlva keskraamadukogon kümme inemist. Kõnõldõn raamadukogo egäpäävätegemiisist, tuu raamadukogojuht vällä, et huulmada tollõst, et inemiisi jääs mi kandin veidembäs, raamadukogo registreeritüid tarvitajit veidembäs ei olõ jäänü. Päält raamatidõ lainus võtmisõ om tähtsä viil puutrõ tarvitamisõ võimalus: inemise käävä raamadukokko piletiid vällä trükmä ja ammõdipaprit lugõma ja tegevä puutri takan kõkkõ toda, midä telefonin om rassõ tetä. Pall’o pruugitas raamadukogo latsiteenindüst. Perämädsel aol om inämb nätä nuuri vanõmbit, kiä kuun latsiga sääl mängmän ja raamatit ette lugõman käävä.

Raamadukogost võetas lainus rohkõmb noid raamatit, minkast meediän, innekõkkõ televiisorin juttu om olnu. Perämädse ao kõgõ inämb tahet raamat om olnu Muti Mihkli «Juhani evangeelium». A midä raamadukogojuht esi perämädsel aol lugõnu om? «Loi Vadi Urmasõ «Ballettmeistrit», miä ilmu sarjan «Loomingu raamadukogo». Ja võro keele nädäli puhul võti ette Kübärä Kristi raamadu «Perämäne luidsas», sääl oll’ hulga ärtundmist,» kõnõlõs Maidla Kati.

Midä uut raamadukogo direktri järgmädsest 100 aastast? «Ligembil aastil oodami raamadukogo siseremonti, sammuviisi kultuuriministeeriümi raamatukogodõ kiirendi abiga mi sinnäpoolõ liigumi. Vahtsõ ao raamadukogo omma rohkõmb kogokunnakeskusõ. Paiga, kohe inemise tulõva ummi mõttidõga tetä mõnt tüütarrõ vai koolitust. Sinnäpoolõ raamadukogoelo lätt.»

Põlva keskraamadukogo direktri Maidla Kati raamadukogomaja iin. Rahmani Elo pilt