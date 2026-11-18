Kruutusõ koolin oll’ 9. märdikuul võrokeeline esäpäiv ja märdiõdak. Külän olli ja muusikat teivä Rahmani Elo ja Jan. Rammuli Tiit tekk’ mõtsaeläjide tüütarrõ, Haljaku Tarmo opas’ ragulkaga täppilaskmist, Seene Piitre näüdäs’, kuis tüütäs kablailmajaam. Kuun latsiaiaoppajidõga sai linnukit meisterdä, Mallene Sigrid opas’ märdimaskõ tegemist (pildi pääl). Viil sai värvi rahvarõivit, tetä võrokõisi lippu, kaia umakeelist kirändüst, täütä tüülehti ja mängi savvusanna lavvamängu. Kohvitarõ iist hoolits’ Sabre Aime uma 8. klassiga, õdagut vidi Möldri Tuulike.
UL
Pilt Kruutusõ kooli pildikogost