Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: drooni tsiiva tsiirutasõ
märdikuu 19. päiv 2026
Uudissõ
- Rahmani Jan Põlva keskraamadukogo 100!
- Õkva Margit Uma Laulu kontsõrdil oll’ egäleütele midägi
Juhtkiri
- Rahmani Jan Kogokunnakeskusõ
Märgotus
- Pulga Joel Kiä minnu kaits?
- Lumiste Kati Kiri Võrolt. Pümme ao ilosa võimalusõ
- Säinasti Ene Kaemi üle ola tagasi. Märdikuu tõnõ puul
Elo
- Rahmani Jan Laube Valev: kodu om lihtsäle olõman
- Umakeeline õdak Kruutusõl
- Urmi Aili Tundõ läbi elo
- Saarõ Evar Priinime lugu: Kama
Perämine külg
- Urmi Aili Rändäjä õdagulaul
- Hillepi Einar Langõtõt jõuluotsus
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Pümme nigu üü
- Hirnu hinnäst hernes!
- Parm tsuskas: drooni tsiiva tsiirutasõ