Ma kuuli raadiost, et täämbä om üleilmalinõ miihipäiv. Päämidselt kõnõldas miihi tervüsest. A ku aknõst vällä kaia, tulõssi kõiki tervüse pääle mõtõlda. Nigu kell är kääneti, olõs õkva ku kott päähä tõmmat. Joba edimäne iispäiv oll’ asi hõel. Hummogu oll’ pümme, õdagu oll’ pümme ja eski päivä es näe tarõh ilma elekrivalgusõlda inämb midägi tetä. Sääne pümehüs mõos kõiki tervüsele halvastõ.
Kuu aigu om viil kõgõ pümmembät aigu vaia üle ellä. Märdikuu edimäne nätäl oll’ külh kesk päivägi veidü valgõmb. Õnnõs nakkas järgmäne nätäl pääle joulu-uutmisaig. Värmilidse ja närvilidse kündle pantas egäl puul palama. Või-olla tulõ kadripääväs eski lumõhärmä ni saa valgust mano. Kotoh saat periskündle palama panda, tuu lämmistäs nii tarrõ ku henge.