Kultuurirahvas Kadrioro roosiaian

Vabariigi president kutsõ 20. põimukuul Kadrioro roosiaida kokko hulga kultuuritegeläisi ja muido tähtsät rahvast, et pitä Eesti Vabariigi 35. vahtsõst esisaisvas saamisõ päivä. Tan omma mõnõ tähelepanõgi pidoõdagust.

Ilm

Ilmateedüs näüdäs’, et satas. Periselt sattõ õnnõ alostusõn, jo lauli perimüsmuusigu vihma minemä ja päävä vällä.

Kõnnõ

Presidendi ja Islandi presidendi kõnnõ olli õigõt juttu täüs, a väega midägi vahtsõt es kuulõ. Tuuiist kultuuritegeläisi puult kõnnõ pidänü Aalmanni Aliis kõnõl’ rassõst saisust koolioppusõn, minkast tä ku inneskine oppaja häste tiid. Timä kõnõt mass üle lukõ ja tuu pääle märgota.

Süük

Süvvä anti häste. Olli koorõga keededü kardohka (tsiakardohka), ätike seen leotõt liha (šašlõkk), kotleti ja määnestki gemüüset kah. Makussöögis kallõrdusõ seen kompotimaaska. Hää maarahva maigu perrä süük.

Kontsõrt

Kontsõrdist joht midägi kõnõlda ei olõ. Laulõti tunnõtuid estraadilaulõ ja muusiga oll’ nii kõva, et saa es inemiisiga kõnõldagi. Sama häste võinu nuu laulu maki päält tulla.

Rahvas

Inemise olli rõõmsa, oll’ mitu trehvämist tutvidõga ja sai nätä kuulsat rahvast. Võrokõisi oll’ peris hulga, osa näist sai siiä luu mano pilte pääle püvvetüs. Umakandi rahvarõividõga jäivä silmä seto, mulgi ja kihnukõsõ.

Võro vägi Kadrioro roosiaian. Pildi pääl perimüsmuusik Hainsoo Meelika, laulja ja laululuuja Kalkuna Mari, kiränik Laanõ Triinu, perimüsmuusik Õunapuu Lauri ja aokiränik Mõttusõ Mirjam kõnnit kullõman. Rahmani Elo pilt

Kiränik Aalmanni Aliis, kiä pidi mõova kõnnõ. Rahmani Elo pilt

Muusigamiis Randvere Johan söögilavva vaiht käümän. Rahmani Elo pilt

Kersna Liina ja Vahur olli kah hinnäst näütämä tulnu. Rahmani Elo pilt

Contra kaubamärk om iks olnu kõva helüga naardminõ. Rahmani Elo pilt