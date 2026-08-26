Kummisaapa ja Võro liina sünnüpäiv

Timahavatsil pidossil, nii presidendi vastavõtul Kadrioro roosiaian ku Võro liina sünnüpääväl, kõnõldi hulga kummiseerikist. Esiki pidolidsõ vormi vai kleidi man olli nii mõnõlgi tõtõstõ seerigu jalan. Olõ-i midägi tetä, ku iks vihma satas, piät pidolidsõl pääväl kah seerikit kandma, ku tahat, et jala kuivas jääse.

Mullõ miildüs seerikidega kävvü. Olõ iks vahepääl tutvidõ iin uhkõndanu, et mu haigusluun, midä kõik meditsiinitüütäjä kaia saava, om kirän, et ma kanna tihtipääle seerikit. Mõni om uskma jäänü, a mõni taha-i tuud usku. Otsõ sis seokõrd Võro liina sünnüpääväpidossidõ aigu täpsembäle vällä, kuis tuu asi terviseportaal.ee lehe pääl kirän om. Sõnasõnalidsõlt om sinnä tettü sääne märkus: «Kasutab palju kummikuid – lameda tallaga.»

Ah et mis putusõ mu haigusõlugu ja tsipa andsak, a lihtsäle inemisele arvo saia märgüs Võro liina sünnüpäivä? Kae, putusõ külh. Tuu jutu kirot’ mu haiguslukku aastidõ iist tohtrõ Hageli Kersti, kiä sai timahavatsil sünnüpääväpidossil kätte Võro liina avvomärgi. Pall’o jõudu ja tervüst tälle!

Ja ku iks vihma satas, massa-i pelädä seerikit kanda.