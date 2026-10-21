Eesti Rahvakultuuri Keskus jagi tunnustuisi

Riidi, 16. rehekuu pääväl oll’ Haapsalu kultuurikeskusõn rahvakultuuri valdkunna tenosündmüs, kon etendüsega märgotõdi, miä või olla saanu eesti rahvakultuurist 100 aasta peräst.
Vällä hõigati timahavadsõ rahvakultuuri valdkunna riikligu tunnustusõ saaja kümnen katõgoorian. Keele katõgoorian tunnustõdi võrokõist Kalla Urmast Vana-Võromaa keelerikkusõ hoitmisõ ja murdõkeele elojõvvu edendämise iist nii kõnnõn, kiräsõnan, laulun ku lava pääl.
«Murrõ om mi keelen tuu, mis muial om «aktsent». Looda väega et võro keelest jääse tulõval aol alalõ midägi inämbät ku õnnõ murrõ,» ütel’ Kalla Urmas uman tenokõnnõn.
Tõõsõ võrokõsõ suuvva värskile tunnustusõ saajalõ õnnõ. Rahmani Jani pilt