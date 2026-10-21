Elo nigu Ameeriga filmin

Seokõrd anna üte filmisoovitusõ. Või-olla olõ ma tuust tan joba kõnõlnu, a asi om tõsinõ ja topõld jutt müüdä külgi maaha ei joosõ.

Külämehe kõnõli, et Ameerikan tetäs parhilla säänest autot, miä õhun lindas. Muidogi tõi tuu jutt silmi ette pildi filmist «Tagasi tulevikku 2». Sääl mindäs tulõvahe aigu, aastahe 2015 (film om tettü 1980. aastil), ja massina lindasõ kõik uulitsidõ pääl paari miitre korgusõl. A tuu ei olõ tollõ filmi man päämine.

Päämine om, et midägi om lännü aorändämisega vussi ja om jõutu säändsele maailma, midä valitsõsõ jõhkra rahamehe, kiä saiva uma varandusõ spordiennustuisi tegemisega, selle et näil om tulõvikust tuud raamat, kon kirän kõiki võistluisi tulõmi. Tuu om maailm, kon aknidõ iin omma trelli, kõik aig käü üts rüüvmine ja püssäpaugutaminõ. Ei olõ määnestki kimmäst tunnõt.

Täämbädse egäpäävädse uudissõ tulõtasõ toda võlssi lännüt filmi-ilma miilde. Koolikiusaja omma jõudnu suuri riike valitsõjis ja ajava asjo ummi arvosaamiisi perrä. Tuu, miä paistu 40 aasta iist utoopia, nakkas egä pääväga peris-elos saama.

Jah, tõtõstõ ma soovida kõigil tuu film täämbädsel aol üle kaia. Pilt saa hulga selgembäs.