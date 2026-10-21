Pildikene Adamsoni luulõvõigõlusõlt

Seo pildi pääl omma timahavadsõ Adamsoni Hendriku murdõluulõvõistlusõ ossavõtja ja kõrraldaja. Mitte peris kõik, a nuu, kiä olli tulnu 6. rehekuu pääväl Kärstna mõisalõ võistlusõ pidolidsõlõ lõpõtamisõlõ.

Kõgõ iin istus võistlusõ võitja, võrokõnõ Säinasti Ene. Timä saatsõ võistlusõlõ luulõkava «Haha ao laulu». «Ku ilma omma undsõdsõ ja kehvä, sis om aigu inämb mõtõlda muust kah ku tüüst ja kipõst aost. Sis tulõvagi luulõtusõ rohkõmb miilde,» kõnõlõs Säinasti Ene umist vahtsist luulõtuisist. Viil om timä vahtsidõ luulõtuisi man esieräline, et tä ei tarvita kirävahemärke, ei olõ päälkirju ja mõttõ omma är üteldü vähätside sõnnoga. «Ku om vähämb sõnno, sis om sõnnol suurõmb kaal ja inemine, kes lugõ ja kullõs, saa uma mõttõ kah sinnä vahelõ mahuta,» löüd luulõtaja.

Säinasti Ene om no katõkõrdnõ Adamsoni luulõvõistlusõ võitja. Edimäst kõrda sai tä pääpreemiä 2014. aastagal. Kiäki tõnõ olõ-i taad luulõvõistlust, midä täämbädses om kõrraldõt 15 kõrda, kats kõrda võitnu.

A avvuhindu anti timahavatsõl luulõvõistlusõl viil. Tõsõ kotussõ väärilidses tunnist’ hindamiskogo jälki võrokõsõ Kürsa Ere luulõtusõ, kolmanda kotussõ sai Kristen Suokass, kiä kirotas viru keelen. Timahava hindsi luulõtuisi Viikbergi Jüri, Velskri Mart, Fastrõ Mariko, Laande Alli ja Sootsi Helle. Et luulõvõistlust kõrraldasõ mulgi, sai eräle preemiä (segäkoori Üits Viis eräpreemiä) mulgi keelen kirotanu Mäeoru Aime.

Seokõrd oll’ võrokõisist luulõtajit võistlusõl viil, näütüses Naruski Aili, Müürsepä Külli, Kübärä Kristi. Võiolla kiäki läts’ viil meelest kah.

Seo jutt om paslik lõpõta üte Säinasti Ene luulõtusõga noidõ hulgast, miä pääpreemiä saiva:

inemise elohimo

om nigu kastõhainal

kõrs või olla nii õrn

lumi lits talvõl vasta maad

keväjä aja päävä poolõ

vahtsõ rohilidse võrsõ

kiigu jälki

ilmatuulõ käeh

ooda ello

Timahavadsõ Adamsoni Hendriku murdõluulõvõistlusõ ossavõtja ja kõrraldaja. Rahmani Jani pilt