Hirnu hinnäst hernes!

«Kuis elo lätt noorõ naasõga?»
«Mitte peris häste. Egä hummogu, lõunaaigu ja õdagu küsüs rahha.»
«Midä tä nii pall’o rahaga tege?»
«Ei tiiä, ma ei olõ tälle viil kopkastki andnu.»
* * *
«Kohe ma pildi riputa?»
«Ma jo kolm aastakka tagasi esi riputi!»
«No kül ti, naasõ, olõti läbemäldä!»
* * *
Naanõ tulõ vangimajja miist kaema. «Kuis sis tan om kah?»
«Nigu koton. Kehvä süük ja vällä kah ei tohe minnä.»
* * *
Ku sa ei lasõ mehel sõpruga olut juvva, sis tä nakas naisiga šampust juuma.
* * *
Miis poodin. «Kas tuu viin om makõ vai?»
«Kost ma tiiä. Ma ei juu.»
«Andkõ andis, a mu naanõ saatsõ puuti leevä perrä ja ütel’, et toogu ma midägi makõt kah.»
* * *
Naanõ and mehele andis eski sis, ku miis süüdü ei olõ.
Nal’a om kokko kor’anu Virga Rosalia