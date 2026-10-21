Telli

Hirnu hinnäst hernes!

«Kuis elo lätt noorõ naasõga?»

«Mitte peris häste. Egä hummogu, lõunaaigu ja õdagu küsüs rahha.»

«Midä tä nii pall’o rahaga tege?»

«Ei tiiä, ma ei olõ tälle viil kopkastki andnu.»

* * *

«Kohe ma pildi riputa?»

«Ma jo kolm aastakka tagasi esi riputi!»

«No kül ti, naasõ, olõti läbemäldä!»

* * *

Naanõ tulõ vangimajja miist kaema. «Kuis sis tan om kah?»

«Nigu koton. Kehvä süük ja vällä kah ei tohe minnä.»

* * *

Ku sa ei lasõ mehel sõpruga olut juvva, sis tä nakas naisiga šampust juuma.

* * *

Miis poodin. «Kas tuu viin om makõ vai?»

«Kost ma tiiä. Ma ei juu.»

«Andkõ andis, a mu naanõ saatsõ puuti leevä perrä ja ütel’, et toogu ma midägi makõt kah.»

* * *

Naanõ and mehele andis eski sis, ku miis süüdü ei olõ.

Nal’a om kokko kor’anu Virga Rosalia

Nummõr 624

rehekuu 22. päiv 2026
Lae alla PDF

Uudissõ

Juhtkiri

Märgotus

Elo

Perämine külg

UMA Leht