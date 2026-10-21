Tal’na Võro Seldsi lauluansambli Liiso om laulnu 30 aastakka

Teedä om, et Tal’na võrokõisi lauluansambli Liiso om ainumas sääne ansambli, kiä 30 aastakka jutti om laulnu õnnõ võrokeelist laulukavva.
Liisokõsõ noorõkõsõ, nigu roosinupukõsõ… saiva timahava rehekuu 11. pääväl 30 aastakka ja viis päivä vanas. Tuul puhul anni Liiso Tal’na huviklubi Raavis saalin uma juubõliaasta säitsmendä kontsõrdi. Külälises tulli üles astma Eesti Ukuleleorkestri väikumb kuunsais Sanga Joosepi juhtmisõl ja rahvatandsja rühmäst Raabiku. Näidega om varrampagi üten üles astutu.
Kontsõrt läts’ häste kõrda. Kõiva Inda ütel’, et tä olõ õi ilosambat esitüst umalõ laululõ «Võrukõsõ tandsva» seeni kuulnu-nännü. Parhilla laulva Liison soprani Müürsepä Külli, Traksi Lia, Valtna Ülle, Tammisõ Kristin Liis, Ristikivi Siiri, Urbaniku Eha. Aldi omma Maripuu Sirle, Greenbaumi Thea, Toomla Silvi, Annusveri Karin, Vaggo Aime, solist om Soka Olõv. Juhendaja Keerma Katrin.
Pidolavva pääl olli kiluleevä (nigu presidendi vastavõtul), sooladsõ ja makõ krõngli, umatettü karask, ubinamahl ja kohv-tii.
Päiv inne esinemist sai valmis helüalbum «Liiso 30». No omma Liisol iin plaadi vällänäütämise kontsõrdi. Tuust pikembält tulõvadsõn lehen.
Liisokõsõ umal sünnüpääväkontsõrdil trepi pääl ülesastmist uutman. Plumanni Kaja-Riina pilt