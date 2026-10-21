Priinime lugu: Koobak ja Koobakene

Nimel Koobak om Eestin 45 kandjat, vanan kiräviien nimekujul Kobak 28 kandjat. Nimel Koobakene om 34 kandjat, vanan kiräviien kujul Kobakene katõssa kandjat, lisas om tegünü nimekuju Kobake kuvvõ kandjaga.

Koobakene panti Rõugõ kihlkunna Sännä mõisa Kaugu ja Heedu külän, edimäne kerigu personaalraamadu nimekuju oll’ Kobakene. Hingelugõmisõn 1826 panti mõisakirja hoobis nimekuju Kobek. Nime saaja olli Koobakõsõ (Kobakesse) Hansu ja Juhani Piitre perrätulõja. Hingelugõmisõn 1834 om nimme parandõt: Kobakenne. Nimekuju Kobakenne nakkas juuskma ka Rõugõ personaalraamatin 1829. aastagast pääle. Sõski, Sännä suguvõsan tegüsi ka nimekuju Kobak, tuud ka kerikliken dokumenten 19. aastagasaa kesken.

Üts alguperäne Koobak (Kobak) panti Rogosi mõisan Sarisõ Kusta perrätulõjilõ. Hingelugõmisõn 1826 om tuud nimme kirutõt tävveste tõstmuudu: Kopp. Personaalraamatun 1829 ja hingelugõmisõn 1834 om kinnütet nimekuju Koop. Edesi lätski nimi Koop, kuigi Sarisõ Kusta esä oll’ olnu Kobakesse Juhhan. Nimel Koop om 83 kandjat ja tegünemise kotussit om hulga. Päämidselt om tuu Jakobi [ja`koobi] mugandus, a Rogosi suguvõsan – nigu nätä – hoobis Koobakõsõ lühendüs.

Mulgimaal Tarvastu mõisan panti priinimi Köbbak. Tuust nimest tegüsi ao joosul kiräpilte Kõwwak ja Kõbbak, 20. aastagasaal nimi Kõbak, miä kuuli vällä. A Tarvastu nimest tegüsi ka joba 19. aastagasaal kuju Kobak, näütüses Paistudõ rännänün suguvõsa harun.

Kokkovõtvalt omma sõs Koobakene ja Kobakene Sännäst, Koobak ja Kobak Sännäst vai Tarvastust.

Sõna koobakõnõ om hellitüsvorm sõnast kuup : kooba. A tä või olla ka tsirgunimetüs: Troglodytes troglodytes, eesti keeli käblik. Mille käblik om koobakõnõ, seo om lihtsa arvu saia: timä pesä om nigu kuup, väiku mulguga kerä samblõst, lehtist, raagassist ja juurõkõisist. Ka ladina troglodytes tähendäs ‘koobaelänik’. Kas Koobakõsõ lisanimi, miä oll’ olõman nii Sännän ku Rogosin, tull’ tsirgunimetüsest vai õkva sõnast kuup, tuud om rassõ üldä. Tsirgunimetüs om usutavamb, võrdlusõs Lõokõsõ, Piho, Siska, Tialasõ ja tõõsõ. Tarvastu nimi om hoobis tõist peritollu, tuu alussõs võissi pakku mulgi sõnna kööbäk ‘kühmäga inemine’, a või ka olla, et määnestki tõist sõnna, kon lühkü õ-ga kõbak ja kõvak vaheldusõ.

Eestistämisel muudeti Tarvastun nimi Kõbbak nimes Kobak. Võru liinan omma Sännä suguvõsast peri Kobakene ja Kobaken võtnu eestistämisel vahtsõ nime Koesalu, miä kuuli vällä 2022.

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.