Umakeelitside laulõ plaat

Muusik ja laululuuja Kuslapuu Kaisa om valmis saanu vahtsõ helütsõõri, kon pääl om 11 võrokeelist autorilaulu.

Vahtsõ plaadi päälkiri om «var’o». «Seo plaadi pääl om mu võrokiilne laulu kirotamisõ ja hindä otsmisõ maailm. Sai arvo, et taha võro keelen hoobis muid asju küssü ku eesti keelen. Plaadi nimi om var’okõsõ lühkü hellütüssõna: tundsõ, et ku ma kohegi lää, sis ummi juuri var’okõnõ käü mukka kõik aig üten,» seletas Kuslapuu Kaisa.

Lauluviie omma plaadi pääl kõik Kaisa tettü. Poolõ sõna kah, a lisas om tä tarvitanu Kolga Raimondi luulõtuisi ja ütte Kauksi Ülle luulõtust. «Kolga Raimondi tekstega olõ ma varatsõmbast aost tutva. Väega miildüs, kuis tä om asju nännü. Väega hää miil om, et sai laulus tetä üte Kauksi Ülle teksti kah, midä ei olõ varrampa vällä antu.»

Plaadi pääl om kokko 11 laulu. Mõnõ lauluga om inämb hindä sisse kaemist ja juuri otsmist, a mõni laul kõnõlõs harilikust egäpääväelost. «Üts illos armastuslaul om kah seen,» kitt laulumeistri.

Plaadi laulu omma üles võedu timahava keväjä katõn paigan: kats nädälit tekk’ Kaisa üten muusikidõga stuudiotüüd Tarton ja kats nädälit Toronton. «Plaadi tegijä Gleasoni Sam om kanadalanõ, tä om mu hää sõbõr. Sam om rahuligu loomuga inemine. Ku mul omma luumisõ aigu egäsugumadsõ plaani ja mõttõ, sis omgi vaia, et tõnõ puul kaenu kõgõlõ rahulikumba pilguga pääle. Meil oll’ väega hää kuuntüü, jäimi mõlõmba seo plaadiga rahulõ,» kõnõlõs Kuslapuu Kaisa.

Plaadi näütämise kontsõrdi tulõva märdikuu alostusõn Võrol, Tal’nan ja Tarton. Lisas Kaisalõ omma lava pääl Tärni Marti ja kanadalasõ Gleasoni Sam ja Mackie Alan.

Rõõmsa muusik Kuslapuu Kaisa uma vahtsõ plaadiga. Rahmani Jani pilt