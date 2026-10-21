Muda Mari pajatus. Simunapäävä laat

Ma kuuli raadiost, et suumlasõ kuulutasõ seo voori jälki külmä talvõ ette. Eesti vanarahvatarkus ütles, et simunapääväst nakkasõ pääle säändse külmä, ku maa om kõva ja lumpõ pääle tulõ iä. Vanastõ üteldi viil, et ku simunapääväl satas lummõ, tulõ talv varra ja om külm, a ku simunapäävä ilm om lämmi ja satas vihma, tulõ süküs pikk ja pehme.
A olkõ ilm ütsõik määne, Lindora laat om simunapäävä egäl juhul. Eski säidse aastat tagasi pääle suurt tormi, ku terve Võromaa jäi üüses pikält ilma elektrivoolulda, olli simunapäävä hummogu nii kaupmehe ku ostja laadaplatsi pääl. Lindora om vast ainumas laat, kon kaubapakja säädvä hinnäst ria pääle jo eelmädsel pääväl inne pümmet. Ega ostjagi tohe-i laadapääväl kavva maada. Kauplõminõ nakkas pääle jo hummoguhämärikuh. Kiä taht massinaga ligembäle saia, piät iks aigsahe kotost vällä minemä. Päävä pääle omma egäst ilmakaarist tullõh tiiveere kilomiitriid massinit täüs. Vai omgi hää, saat laadalkäügiga süküsmatka kah tettüs.