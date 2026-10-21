Võro keele nätäl

Mi pruugi präänikit, et uuri, ku pall'o inemiisi seo lehe pääl käü ja tetä nii, seo leht su jaos parõmbahe tüütänü.
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