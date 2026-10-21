Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: Sandisuu mehe säädvä presidendi pilti üles
rehekuu 22. päiv 2026
Uudissõ
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Juhtkiri
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Märgotus
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- Säinasti Ene Kaemi üle ola tagasi: rehekuu tõnõ puul
- Kae, miä üteľ!
Elo
- Rahmani Jan Pildikene Adamsoni luulõvõigõlusõlt
- Müürsepä Külli Tal’na Võro Seldsi lauluansambli Liiso om laulnu 30 aastakka
- Urmi Aili Tundõ läbi elo
- Saarõ Evar Priinime lugu: Koobak ja Koobakene
Perämine külg
- Raudkatsi Ene Sääl Tsiberin Baikali takan
- Orassoni Rael-Adina Vanamiis eloõdakul
- Hirnu hinnäst hernes!
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Simunapäävä laat
- Parm tsuskas: Sandisuu mehe säädvä presidendi pilti üles