Uma Lepe kirotõdi ala 

29. rehekuul panni Vana-Võromaa ja Setomaa umavalitsuisi ja mitmõ ütisüse – kokko 15 osapoolõ – iistkõnõlõja Võrol Kreutzwaldi koolin käe ala «Umalõ leppele», minka anti lubahus hoita ja edendä ütte seo piirkunna jaos tähtsät väärtüst – võro ja seto kiilt ja kultuuri.

Leppega säeti tsihis, et aastas 2030 om kõigin Võro maakunna koolõn vähembält 20% opmisõst võro vai seto keelen ja latsiaidun vähämbält 25% opmisõst võro vai seto keelen; pääle tuu om maakunnan vähämbält 15 puhtani võro- vai setokeelist latsiaiarühmä.

Põlva ja Valga maakunna umavalitsusõ anni leppen lubahusõ, et haridusasotuisin poimitas võro kiilt ja kultuuri opmistõ pall’o inämb. Kõgõ seo as’a seen om tähtsä roll oppajil ja haridusasotuisil, kedä lubatas tukõ koolituisi, nõvvo ja opimatõrjaalõga.

UL

Pildi pääl omma ederian (kural puult): Tarto Ülikooli eesti ja üldkeeletiidüse instituudi juhataja Veismanni Ann, Võro liinapää Tali Urmas, Kanepi vallavanõmb Rebäse Helen, Räpinä vallavanõmb Tarrosõ Mikk, Põlva vallavanõmb Neeno Maris, Võro Instituudi direktri Padari Ivari, Võromaa Arõnduskeskusõ juhatusõ liigõ Tootsi Tiit ja projektijuht Valgu Meel. Tagarian: Eesti Keele Instituudi direktri Tavasti Arvi, Võro vallavanõmb Tohvi Raul, Setomaa vallavanõmb Kudre Raul, Rõugõ vallavanõmb Vahteri Britt, Antsla vallavanõmb Kirsbaumi Avo, Seto Instituudi direktri Raudoja Ahto, Setomaa Liidu iistkõnõlõja Hõrna Aare. Valga vallavanõmb es saa paigapääle tulla ja oll’ ala kirotanu varramba. Zutsi Robi pilt