Käsitüükonkursi võitsõ taipsa paalapp

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü kõrraldõdul konkursil «Vigurine värk» sai pääpreemiä tüü «QrPajakas», luuja Bergmanni Karille.

Köögin söögitegemise man tarvilinõ paalapp om kirät kirjuga, miä omma Vana-Võromaa kruutligaisi hammõkirju muudu. Vikur om tan man sääne, et välläummõlus tüütäs nigu kruutkuud, midä saa nutiktelefoniga silmädä. Kuud vii ilmavõrgon lehe pääle, kost löüd võrokõisi köögi tiijuhi, retseptiraamadu, a ka hulgana tarviliidsi köögitarkuisi ni nippe.

Eräpreemiä läts’ Alla Helvele, kink käe all oll’ sündünü väikeisi knihvega esieräline tüü «Üükakk». Seo om üükaku vällänägemisega paunakõnõ käsitüü tegijäle, kiä taht näpotüüd ja tüüriistu hindäga üten kanda vai sõs ütenkuun hoita. Vildiperrist tettül üükakul om nutti käkki ummi siibu ala ja kõtu pääle tsill’okõisi ummõlusriistu, a kotikõistõ mahus telehvon, võtmõ ja muu tähtsä kraam kah.

Peris viguridsõ as’a, millel nimes «Juudaristi», tõi konkursilõ puutüümeistre Kiristaja Vilmar. Tammitsist pulgõst mõistatus and päämurdmist nii latsilõ ku suurilõ. Ellonännü meistre sõnno perrä ollõv säänest puujuppõ hambahe pandmisõ nõksu tarvitõt vanastõ puukerikide ehitüse man. Kuvvõ puujupi ütes ristmiisi kokkopandminõ paistus päältnätä jo lihtsä, sõski pidävät kokkopandmisõ rekordaig olõma puul tunni, a mõni saa-i tuud eski kolmõ nädäliga kokko. Kitämi meistret sändse tarvilidsõ tiidmise hoitmisõ ja edesiandmisõ iist!

Konkurss «Vigurinõ värk» käve radokuu 26. pääväst kooni mahlakuu 30. pääväni. Saak es olõ kül suur, a tärminis valmis saanu tüü olli kõrraligult ja häste tettü, vigurit ja imehtämist oll’ egä as’a man. Pildi konkursi töiest omma kaemisõs pantu MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB-lehe pääle. Uma silmäga saa asjo üle kaia käsitüü esindüspooodin Võrol (Vabadusõ uulits 12/2) tüüpäivilde kellä 10–15.

Käsitüükonkursi võitja Bergmanni Karille uma võidutüüga. Oja Vilve pil