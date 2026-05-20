Tossu Tilda pajatus. Tutvassaamisõ kuulutus

Ei tiiäki, om taa lugu periselt juhtunu vai aolehehannast loetu. Uma tõõterä paistus siski seon jutun seen ollõv.

Ütsik naistõrahvas pand’ lehte kuulutusõ, kon kirän, et taht tutvas saia kõrralidsõ mehega, kiä viina ei võta ja suitsu ei tii. Kuulutus ilmu lehen är ja järgmädsel pääväl kõlisigi naasõl ussõkell. Ussõ takan kõiksõ purjun miis, suits suun, ja ütel’: «Muti, ma tulli su kuulutusõ pääle!»

Hiitünü naanõ naas’ ust kinni tougatõn seletämä, et tä jo taht tutvas saia kõrraligu mehega, kiä ei juu ja suitsu ei tii, mitte säändse joobõriga, nigu seo tan ussõ takan. «Ma jo tulligi ütlemä, et mukka massa-i rehkendä,» jäi joodikul viil õigust ülegi.