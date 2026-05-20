Muda Mari pajatus. Takkaperrä tutipäiv

Ma kuuli raadiost, et meil kaitstas eläjit inämb ku latsi. Tõtõstõ omma olõmah nii eläjäkaitsõ- ku latsikaitsõammõtnigu, a perämädse kammandasõ inämb vanõmbidõga, kiä latsõ ilma hoolõda omma jätnü. A kiä kaits koolilatsi, näütüses haridusministri iist? Tõist aastat tetäs keväjä latsiga inemkatsit.

Oll’ aig, ku uibu ja tsireli häitsivä ni patsõ ja valgidõ põlvsukkõga koolilõpõtaja joosiva ümbre koolimaja. Sõs oll’ tutipäiv, pääle tuud naksi lõpueksämi. A parhilla om ütsändikel jo mahlakuust pääle kõrraga nii koolitunni ku eksämi. Pääle eksämit tulõ kunagi tutipäiv kah, a koolitunni läävä iks edesi. Katõkõrdnõ pingõ om nii koolilatsil ku oppajil, kiä piät niisama mitund asja kõrraga tegemä.

Pääle ministeeriümi olõ-i säändse kõrraldusõga kiäki rahul. Näüs, kavva üllestpuult koolirahvalõ herevüst mano käändäs.