Muusõumiüü and’ valgust mano

16. lehekuu muusõumiüü pääsündmüs Võro liinan oll’ raamadu «Valgusest ja tondipimedusest» vällänäütämine Võromaa muusõumin ja illatsõmb tiiõdak Kreutzwaldi majamuusõumin, kon sai trükülämmind raamatut sõrmitsa ja Võro liina ja Krümmeri kooliga köüdetüid mälehtüisi kullõlda-kõnõlda.

Jansonsi Silvi kokko säet raamat «Valgusest ja tondipimedusest» tege eläväs üte Võro liina inneskidse uhkõ ja pall’o nännü maja, 19. aastagasaal tan haridusello kujondanu koolijuhi Krümmeri Heinrichi perrä nime saanu huunõ luu. Üts raamadu autoriid, Võromaa muusõumi juhataja ammõtin Otsa Mirja kõnõl’gi raamadu vällänäütämisel Krümmeri koolimaja saatusõst. Tähendüsline oll’ seo tuuperäst, et parhillanõ muusõumimaja sais õkva seo kotusõ pääl, kon Krümmer kunagi direktrin ummi sammõ säädse.

Raamadu tõnõ autor, muusigamiis Õunapuu Lauri kõnõl’ huviliidsilõ Mohni Märdist, talopoisist, kellest sai Krümmeri kooli tiinjä ja kiä jäi ütelt puult uma herksä olõmisõga, a tõsõlt puult ku müütiline põlidsõ rahva esindäjä silmä Kreutzwaldilõ hindäle. Märdist kirotama ja kõnõlama pand’ nüüd aastit ildamba timä luulõtus, mille sõna omma olnu siimnes eesti rahva siän häste tunnõtulõ laululõ «Meie elu».

Õunapuu Lauri põh’alik uurmistüü vii laulu «Meie elu» lättide mano, a ei anna peris perämäst arvosaamist, kuis omma tegünü õkva säändse sõna, nigu eestläse näid parhilla tiidvä. «A vast omgi kõgõ tähtsämb tiidmine, et laulu alostussõna, midä eestläse innekõkkõ mõistva üten laulda, omma peri targalt talopoisilt Mohni Märdilt,» oll’ Õunapuu Lauri kokkovõtõ. Muusõumiüüliidsil oll’ hää võimalus Mohni Märdi luulõt kah timä läbitunnõtõdun esitüsen kullõlda, niisamatõ «Meie elu» laulu üten hünistä.

Raamatun saava ummi mälehtüisi kaudu sõnna ka Krümmeri kooli oppaja Heinrich Eisenschmidt ja opilanõ, vinne luulõtaja Afanassi Fet.

Ildamba, 20. aastagasaal oll’ inneskidse Krümmeri kooli katussõ all muud ello kah. Leitnant Johari Arvo mälehtüse andva näütüses pildi ohvitsiire kasiino tegemiisist inne Nõvvokogodõ okupatsiuuni. Hoonõ kuulsusõlda lõpu kotsilõ saa kah raamatust vastussõ. Hää tükk Võro liina aoluku om egäl juhul valgusõ ala nõstõtu.

Võromaa muusõum tähüstäs timahava 60 aastaga juubõlit ja küläline saa muusõumi kujonõmisõluust, millel om Krümmeri koolimajaga tihtsä köüdüs, selgembä pildi paigapääl valla tettül aotlisõl näütüsel. A ku inämbüs aoluku raamatun ja vahtsõl näütüsel om nättäv uurmiisi ja mälehtüisi kaudu, sis ummõhtõ om alalõ midägi, midä saa käega kah kumpi – Krümmeri kooli ussõ püsünäütüsel muusõumi kolmanda kõrra pääl.

Muusigamiis Õunapuu Lauri Võromaa muusõumin Krümmeri kooli ussi vaihõl. Kabuna Kaile pilt