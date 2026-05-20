Küläpillimehi päivi om peetü 20 kõrda

Mahlakuu 18. pääväl peeti Oravil pidulidsembält 20. küläpillimehi päivä. Säändse kokkusaamisõ omma algusõ saanu Oravilt Pähnä Külli iistvidämisel.

Pähnä Külli sõnnu perrä oll’ edimäne pidu sääne lihtsä: kuvvõ lõõdsamehe ja rahvamaja tsõõrõga sai pidu peetüs, rahvast oll’ hulga, a tunnõ oll’ jäänü sääne, et lõõdsamehi tasus viil kokku kutsu. Noist kuvvõst lõõdsamehest olli 20. juubõlipidul kohal Lindmõtsa Harri, Kahari Heinar ja Andersoni Jaak, kats miist mängvä joba pilvi pääl.

Kolmandat küläpillimehi päivä tulõtas Külli miilde ku «sajandi pitu» – rahvast oll’ ollu nii pall’u, et saali es mahu är. Teedäki mille, küläline oll’ tuukõrd Kihnu Virve! Egä aastaga om tulnu pillimehi manu ja sündmüs järest huugu võtnu.

Pillimehi pääväle tulõva pillimehe üle Eesti, lava pääle saava nii peris mängjä ku mänguga alustaja. Orava kandi tunnõt ansambli Oravapoisi sai kah säält algusõ ja nä omma toonu umalõ kodukandilõ pall’u kuulsust.

Koroona-aig es panõ kah ettevõtmist pausi pääle – leüti õigõ aig ja tulti õks kokku. Mängmisele lisas om naatu tiidmiisi kah jagama nii mängmise ku pilli kõpitsõmisõ ja muu kotsilõ. Juubõlipidu põnõvat jututsõõri vidi Villändi perimüsmuusiga aida iistvidäjä, tunnõt rahvakultuuri edendäjä Noormaa Tarmo.

Sisseharinut päivä om proomit pitä mitmõn tõsõn küläkotussõn kah, et ehtsät rahvamuusikat rahvalõ ligembäle tuvva. Päivi om peetü Vilustõn, Tsolgon, Krabil, Tsoorun, Leevil ja Kangstin. Ka mul hindäl om ollu au neläl kõrral säänest vägevät pitu iist vitä.

Pillimängjiid tulõ egä aastaga manu, a vaheldus õks kah. Pääle Võru- ja Põlvamaa pillimiihi om mängjiid kõgõ Saarõmaalt (seokõrd 13!), Tal’nast, Tartust, Raplamaalt, Märjamaalt, Pärnumaalt, Läänemaalt, Põltsamaalt, Villändist. Ka kullõjist ei olõ kunagi puudust ollu.

Seoaastast juubõlikontsõrti alust’ avvuvääriline lõõdsamiis Kahari Einar, kiä mäng seo kandi kõgõ vanõmba Teppo Augusti tettü pilliga. Timä luu ja jutu omma perädü suurõ väärtüsega. Mängmiisi vahel tulõtõdi nii õdagujuhi Blumi Priidu ku küläliidsi puult miilde 20 aasta joosul sündünüt ja pitõga köüdetüid põnõvit juhtumiisi.

Pidu laabu kinäste, tennäti mõttõ alostajat, süüdi sünnüpääväkuuki. Ammõtlik osa lõpõtõdi nigu egä kõrd võimsa kuunmänguga. Ma ku 13-kõrdnõ pidulinõ või kinnitä, et tegu om väega kimmä kombõga. Miä edesi saa, näütäs joba aig.

Pidu lõppi võimsa kuunmängu ja tandsuga. Pilt Trumsi Marge videost