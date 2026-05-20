Puutrõmäng Minecraft panti võro kiilde

Õigõ pia saa puutrõmängu Minecraft mängi võro keelen. Parhilla om valmis saanu proovivariants, midä viil tävvendedäs, a umbõs katõ kuu peräst pandas võro kiil Minecrafti mängu keelevalikidõ hulka.

A miä tuu Minecraft täpsempä om? Seletäs mängu ümbrepandmisõ vidäjä Brauni Mihkli: «Taa om sääne liivakasti-tüüpi videomäng, kon mängjil olõ õi ütte ülesannõt, a nä võiva esi valli, midä nä tetä tahtva. Olkõ tuu sis ilmotsalda suurõ ja egä kõrd esierälidse maailma avastaminõ, ehitämine, kollõga taplõminõ vai midägi muud. Noilõ, kiä puutrõvärgist suurt ei tiiä – taa om küländ samasugumanõ Lego klotsõga, kon om kah piiris õnnõ su luumisvõimõ!

Mu meelest om väega tähtsä, et seo olõ õi õnnõ määnegi latsilõ mõtõld asi. Inemise omma sääl ehitänü suuri kuulsit arhitektuuriteossit Eiffeli tornist Pühä Peetrusõ katõdraalini, pruuvnu perrä aimada tervit liinu jne. Ja ehitämise kõrvalt saava mängjä pruuki näütüses säänest Redstone-süstemmi, miä tüütäs nigu elektrivuul ja loogigalülitüse periselon. Tollõ abiga om luudu säädmit, miä sutva tetä rehkendüisi, panda käümä mehhanismõ ja esiki perrä aimada peris puutrõ ossi nigu muutmälomooduli ja protsessori.

Muusiän, Minecraft om maailma kõgõ inämb müüd videomäng, seo aasta saisuga om tedä müüd 350 miljonni koopiat».

Võrokeelidse Minecrafti mängu tapõlusõriistu lehekülg.