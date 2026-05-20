Tõsõ kundi otsast. Kõnõlõmi ilusit lugusiid

Üte turismiütehüse kuunolõkil arutõdi, kuis parõmbalõ mi piirkunda tutvas tetä. Pakuti vällä esi asju: kellel oll’ vaia sann, kellel vahtsõnõ tii ehitä, kellel kodulehte vahtsõnda. Mul tekkü küsümüs, kuis kõik nuu as’a piirkunna näütämise man üten avitasõ. Um jo sannu ja elämiisi muial maailman kah. A miä um tuu, miä pand inemist ütte kimmäle paika minemä, kotussõ vasta huvvi tundma?

Mu meelest um tähtsä vällä näüdädä, määne um üte vai tõõsõ paiga lugu. Näütüses ku um sann, sis um vaia sinnä mano kõnõlda, kuimuudu tuu sann inemist elon edesi avitas. Toda, et sannan saa inemine puhtambas, tervembäs, hing saa kosutust ja sannast lätt inemine edesi parõmba ja tervembänä. Niimuudu um sann hoobis inämb väärt ku lihtsäle üts väiku majakõnõ mõtsa veeren.

Arotõn jõudsõmigi vällä sinnä, et tulnu pruuvi mi iloside paiku luku lakja maailma viiä. Näütüses um küländ suur ime, et meil um tan Suur Munamägi. Timäst järgmäne korgõmb mägi merepinnast nakkas pääle viil Poolast Tatrist. Eesti kõgõ süvämb järv um Rõugõ Suurjärv, a kon um süvvüselt järgmäne järv? Meil um esieräline Hinni kanjon, päält tuu viil Ööbikuorg ja Kütiorg, kon umma perädü ilosa luuduspildi. Ku mi mõistnu kiruta kõigist noist kotussist lugusiid, sis tuu võinu panda inemiisi naidõ paiku vasta huvvi tundma ja tuvva näile tahtmisõ naid kotussit nätä.

Mi täämbädsen keerulidsõn maailman tulnugi pruuvi märgota, kuis iks egä päiv esi parõmbas inemises saia ja kuis mitte olla ütiskunna ja tõisi pääle vihanõ, kuigi mõttõ tüküse sinnä tsihti minemä. Vast avitas ilusidõ lugudõ kõnõlõminõ ja ilusidõ paiku kaeminõ. Ja ku mi kuulõmi mõnõ paiga kotsilõ luku, miä miika kõnõlõma nakkas, sis mass sinnä peräle sõita ja hindä naha pääl är tunda, kuis lugu meile paigapääl paistus ja kas sääl um midägi säänest, miä meid parõmbis inemiisis tege.

Ettevõtja Pindmaa Aigar märgotas tan ilmaasju pääle tsipa tõsõ nuka alt, ku hariligult kaema harinu oltas.