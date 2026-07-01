Kaemi üle ola tagasi: hainakuu edimäne puul

1986. aasta hainakuu edimädsel nädälil tekk’ 248 Võro kandi opilasmalõvlast kokko 1240 tüüpäivä, var’o ala panti 260 tonni hainu, kidsuti 112,4 hektääri põllumaad, keskmäne teenüsk oll’ 5 ruublit ja 86 kopkast.

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11. hainakuu pääväl 1987 sündü maailma viiemiljärdendäs elänik.

3.–5. hainakuul oll’ Tal’nah VI koolinuuri tandsupido «Aastatsõõr tandsutsõõrih» ja laulupido «Rahu ja sõprusõ vikatkaar». Tuu ao tundit ja Võro lauljidõ tegemiisi om nätä filmisäädjä Lepä Toomasõ filmih, koh kõnõlõsõ ka Rõugõ 8-klassilidsõ kooli opilasõ ja oppaja Teppo Heli.

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1988. aasta 8. hainakuul kaivõti Vahtsõliinah vällä Vabahussõa mälehtüsmärgis olnu vika saanu soldani pronkskujo tükü.

12. hainakuu pääväl veivä Saarõ Ain ja tõõsõ nuurikolonni liikmõ Munamäe tippu ja tõmbsi üles sinimustvalgõ rahvuslipu. KGB lask’ lipu 14. hainakuul alla võtta, a jo järgmädsel pääväl viidi torni vahtsõnõ lipp, midä võimu inämb es putu. Nii jäigi tuu Munamäele leühelemä.

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6. hainakuul 1989 oll’ edimäst kõrda Eestih riikevaihõlinõ folkloorifestival Baltica. Festivali aigu peeti Värskah V seto leelopäivä.

Savisaarõ Edgar sai plaanikomitee iistvidäjäs ja timä tüüs jäi esimajandamisõga toimõndaminõ.

15. hainakuu pääväl pühits’ Vahtsõliina pastor Vallsalu Jüri Orava Vabahussõa mälehtüssamba, mis oll’ tettü edimäst kõrda vallalõ täpselt 50 aastat tagasi. Maa ala käkit nimetahvli oll’ inneskidses tettü, a vabahusristi es leütä ja tuu tull’ vahtsõnõ tetä.

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1990. aasta hainakuu algusõh peeti Tal’nah XXI üldlaulupito. Jälki võidsõ laulda esämaaliidsi laulõ. Tagasi tetti laulupidodõ õigõ nummõrdus. Pito juhtsõ Üleoja Ants, aujuhi olli Ernesaksa Gustav, Ritsingu Richard ja Toi Roman. Võromaalt oll’ laulu- ja tandsupidol 29 kuuri, viis orkestrit, säidse rahvatandsurühmä ja viis liikmisrühmä, kokku inämb ku 1500 pidolist.

6. hainakuul peeti Võro liina päivä, mis tetti vallalõ hummogu Kreutzwaldi mälehtüsmärgi man. Päävä huvikäügi kammandaja Krulli Aleksander kõnõl’ Võro liina aoluust. Sõs sõidõti Kirumpää liinakandsi mano.

7. hainakuul jäi Nõvvokogo armee vaihõlõsegämise peräst är Eesti vabahusvõitlõjidõ kokkotulõk Torih.

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1991. aasta 2. hainakuu Tüürahva Elo kirotas, et inne jaanipäivä ostsõ Võro piimäkombinaat maakunna haigõmajalõ üle 33 000 ütekõrdsõlt pruugitava pritsi ja nõgla. Tuu iist massõ kombinaat valuutaga. Pääarst Karlis tennäs’ ja ütel’, et nii pall’o pritse-nõklo olõ-i Võro tohtri varõmb saanu. Tuust jakkus pia neläs kuus.

10. hainakuu pääväl vannutõdi ammõtihe Vinnemaa edimäne valit president Jeltsin.

11. hainakuul tull’ Võromaalõ mano kolmas vald – Urvastõ. Inne olli Haani ja Antsla vald.

13. hainakuul olli Hauka poodih säändse kilohinna: suidsuvorst Ukraina – 28.40 ruublit; piimävorst – 17.10; sardell –15.60; viiner –15.90; tsialiha – 8.75; hakkliha (Rakvere) – 21.70; talovõid – 21.80; juust Atleet – 17.45; tomat – 7.60; kurk – 5.06.

Hainakuul käüti seeh Mehka poodih, koh murti vallalõ rahakapp ja viidi üteh 10 000 ruublit. Viin ja kõik muu kallis kraam oll’ putmada.

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1992. aasta 14. hainakuul jaot’ üleriigiline valimiskomisjon 101 saadigukotust Riigikogo valimiisis. Põlva-, Valga- ja Võromaa sai 11 kotust ja võidsõ naada kandidaatõ üles säädmä.

3. hainakuu pääväst nakas’ masma nätäl varõmb rahvahääletüsel vasta võet Eesti Vabariigi põhisäädüs.

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1993. aasta 8. hainakuu pääväl võtsõ Riigikogo vasta vällämaalaisi säädüse.

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1.–3. hainakuul 1994 peeti XV üldtandsupito, mille iistvidäjä Agu Mait oll’ «Kalõvipoja» perrä tennü nigu Kalõvi ja Linda pulma. Edimäst kõrda panti tandsupido tuli palama Mikkeli Helju kodotaloh Tartomaal. Laulupido tuli panti palama I üldlaulupido paigah. Tulõ saiva kokko Nõo kerko man ja liiku hobõsõvangõrdõga läbi Eestimaa pido aos Tal’nahe.

Hainakuu 6. pääväl saiva Balti riike presidendi Washingtonih kokko president Clintoniga, kiä tugõsi Vinne sõaväe välläviimist Eestist ja Lätist. Leedust olli Vinne soldani jo aasta varõmb är lännü.

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1995. aasta hainakuu algusõh peeti Eestimaa edimäst folkloorifestivali, millest om täämbädses saanu Võro perimüstandsu festival.

8. hainakuul käve Eestih president Bill Clintoni tõõnõpuul Hillary Clinton.

11. hainakuul sai Võro kriminaalpolitsei Koidula piiripunktih kätte pia neländigu miljonit perrä tettüt USA dollarit. Võlssraha oll’ 10-liitridse plastkanistri sisse käkit.

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1996. aasta 11.–14. hainakuul peeti II Võro folkloorifestivali, mis võeti ETV saatõ jaos lindi pääle üles ni Võro nimmati perimüskultuuri pääliinas. Vällämaa rühmist olli esinejä Lätist, Leedust, Poolast, Vinnemaalt, Ukrainast, Rumeeniast, Slovakkiast ja Iisraelist. Üles astsõ Kandlõ uma Õkva Prõlla kah.

Pikäaolinõ kuulmeistre Säinasti Ene, kiä om muiõ ainidõ siän opanu aoluku kah, tulõtas miilde sündmüisi aost, ku Eesti vahtsõst esisaisvas sai.