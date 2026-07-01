Timahava käänd festival «Aigu om!» uma näo Lätimaa poolõ

15.–17. hainakuul Pähnin, Rõugõn ja Viitinän peetäväle festivalilõ «Aigu om!» tulõva küllä Läti muusigu, käsitüülise ja kunstnigu. Seokõrd tetäs kuuntüüd ka Valmiermuiža etnomuusiga festivali kõrraldajidõ ja kogokunnaga ja tuu tähendäs, et festivali perämädsel pääväl, 18. hainakuul saa ossa võtta Valmiermuiža festivalist.

«Meil om piiriviirne kant, Läti om lähkül, a mi ei tiiä Lätimaast kuigi pall’o. Nii tull’gi mõtõ tetä seokõrd kuuntüüd lätläisiga. Õigõmbalõ teivä lätläse mullõ säändse ettepanõgi,» seletäs festivali «Aigu om!» ellokutsja Kalkuna Mari.

Lätläisiga üttemuudu kultuuriasjo pääle märgotõn jõuti vällä kandlõpilli mano. «Kannõl om maailman ainulinõ pill, a eestläse ja lätläse mängvä toda,» kõnõlõs Mari. Nii astuski Kalkuna Mari seokõrd küünükontsõrdil üles kuun tunnõdu Läti kandlõmängjä Jansone Laimaga. «Meil om vahtsõnõ kontsõrdikava, midä mängimi edimäst kõrda mi festivalil ja järgmäne päiv sis Valmiermuiþa festivalil Lätin. Eesti ja Läti visuaaliluuja tegevä sinnä pääle egäsugust videovärki,» seletäs tä. Kuuntüüd ja kõrraldamist tugõ Eesti-Läti programm. Lehekuu lõpun olli mõlõmba festivali tegijä kuun Lätimaal residentuurin. Sääl säeti valmis kava, pildiline külg ja kõrraldus.

Festival «Aigu om!» nakkas pääle 17. hainakuu õdaguspoolõ Pähnil, kon saa mol’ota, helüsülemit kullõlda ja vaikusõn ja pümehüsen rännädä. Tõnõ päiv peetäs Rõugõn. Tuu om täüs esimuudu opitarri, saa kaia Puuluubi filmi ja kesküüse om kerikun kontsõrt, kon Kuslapuu Kaisa kand ette umma vahtsõmbat loomingut.

Kolmas om Viitinä päiv. Sääl märgotõdas, kuis umalõ küläle esi elektrit tetä, gallõriin AnitiW tetäs vallalõ tunnõdu kujondaja Lentsiuse Kairi näütüs ja massintikmise opitarõ. Ja nigu joba kombõs om saanu, lõpõtas Viitinä päävä võimsa küünükontsõrt. «Mullõ väega miildüs, et üte hainapalli pääl võiva istu umanuka põllumiis ja mõni tähtsä ministri vai oopõrilaulja ütstõõsõga kõrvuisi,» and Kalkuna Mari edesi hindä mõttõ varatsõmpi küünükontsõrtõ kullõjist.

Noid, kiä naidõ kolmõ päävä seen är ei väsü, kuts Mari edesi Valmiermuiþa festivalilõ. «Tuu om nigu Viljandi folk, a 15 kõrda väikumb, nii 1000 inemisega festival. Sääne kodonõ ja hää,» seletäs tä.

Ligemb teedüs: aiguom.ee.

«Aigu om!-i» küün Viitinän. Timahava astus Kalkuna Mari sääl üles üten tunnõdu Läti kandlõmängjä Jansone Laimaga. Pilt aiguom.ee lehe päält