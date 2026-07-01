Võro perimüstandsu festival pidä timahava 30. sünnüpäivä

9.–12. hainakuul peetäs Võro perimüstandsu festivali. Seo om joba 30. aasta, ku Võrol peetäs pito, miä tuu kokko folkloori-, tandsu- ja muusigahuvilidsõ inemise üle Eesti ja kavvõmbast ilmast kah.

«Olõmi plaannu tulla seo aasta juuri mano tagasi: festivali alostus- ja lõppkontsõrt om jälki Kandlõ aian, nigu alostusõn oll’. Ka kavva olõmi võtnu säändsit asju, mis omma rahvalõ miildünü: uulidsatands, pikälavvapido, lõõtspilli võikimängmine. Vaba lava pääl saava Eesti rühmä ummi asju näüdädä, laat om kah kõgõ kavan olnu,» seletäs MTÜ Võru Folkloorifestival juhatusõ liigõ Teppo Priidu.

Taa festivali man om iks tähtsäs peetü vällämaa küläliisi. Timahava tulõva siiä rühmä Poolast, Indiast, Leedust ja Kreekast. «Teimi väiku kokkovõttõ: seo 30 aasta joosul om meil käünü üle 200 vällämaa rühmä rohkõmb ku 50 riigist. Ja pall’o Eesti gruppõ käünü om, toda ei mõistaki kokko lukõ,» kõnõlõs Teppo.

Osa festivali tegemiisi omma massulda, a osa piletiga. Teppo Priidu soovitas suurõmbil huviliidsil iks festivalipassi ette osta. «Katõ-kolmõ kontsõrdiga om tuu hind tagasi teenitü. Saat tan mitu päivä ümbre kamanda ja asju kaia.»

Teppo jutu perrä omgi seo festivali kõrraldamisõ man kõgõ rassõmb raha kokkosaaminõ. Kõrraldaja tegevä taad tüüd hääst tahtõst. «Võro liina tugi om takan, a kogokund ei piäsi riikevaihõlist üritüst peris kinni masma. Määnegi summa võissi tulla Euruupa rahakotist kah,» löüd tä.

«Tulkõ kaema, kuis rahvas meil ja muial maailman umma kultuuri hoit. Pall’o noid inemiisi iks om, kes turismireise pääl kävvü saava. Tan tuvvas kõik kodo kätte,» kuts Teppo Priidu huviliidsi perimüstandsu festivali tegemiisist ossa saama.

UL

MTÜ Võru Folkloorifestival juhatusõ liigõ Teppo Priidu Kandlõ aian, kon tulõ hulk timahavadsõ pido etteastmiisi. Rahmani Jani pilt