Kaika suvõülikuuli peetäs 15. põimukuu pääväl Navil

Kaika suvõülikuuli peetäs timahavva 38. kõrda ja seokõrd Navil. Külän, miä om võro kultuuri jaos andnu hulga tähtsit inemiisi egält elualalt, a kohe suvõülikuul viil inne jõudnu ei olõ. Suvõülikooli rektri om Timmi Talis, kiä om Timmide suguvõsa noorõmbast põlvõst, erialalt aoluulanõ ja pidä väega tähtsäs võro keele mõistmist ja edesiandmist.

Saami kokko 15. põimukuu pääväl kell 11 Padari Ivari küünü all Koroli talun. Sääl kullõmi loengit, miä avitasõ vallalõ mõtõlda võro keele ni kultuuri täämbädse ao saisu ja saia tutvas Navi külä hengeeloga. Suvõülikoolin tulõ edimädsele näütämisele võro keele grammatiga – raamat, mille om kokko pandnu Plado Helen. Juttu tulõ võrokõisi II kongressi mõttõkorjusõst. Umma küllä tulõ käümä kirjanik Navi Tia, kiä kõnõlas tollõst, mis tedä seo külä man kõgõ inämb mõotanu om.

Peräst lõunasüüki, midä peremiis väiku raha iist pakk, tulõ rektri iistvidämisel lühkü matk, kon kaias Navi külä kultuuriluulidsi paiku. Matk om umbõs neli kilomiitret pikk ja tulõjil tasus hinnäst egä ilma jaos valmis panda.

Peräst matka sünnüs edimäne karmanihelü «Poodi man» avalik salvõstus, kon kõnõldas keeletiidläse Jüvä Sulõvi ja kunstnik Navitroll’aga näide latsõpõlvõst Navil ni mis tuust vällä om kasunu. Õdagu lõpõtami hää võrokeelidse muusiga ja rahvamuusikaga, nii et arvada lövvüs võimaluisi tandsi kah.

Suvõülikoolist ossavõtminõ om massulda, paiga pääl pakutas sularaha iist süvvä, lövvüs aigu poodin käümises, tsuklõmisõs ja üles om säet võrokeelidse Minecrafti mängmise tüütarõ. Oodõdu omma kõik vana, noorõ ja latsõ, kelle jaos omma tähtsä Navi külä, võro kiil ja võimalus umasugutsidõ inemiisiga tutvas saia. Suvõülikuuli kõrraldas Võro selts VKKF, kelle lehe päält Facebookist löüd päävä kottalõ inämb teedüst. Teedüst või küssü e-posti hipp.saar@gmail.com päält kah.