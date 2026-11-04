Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: latsivorst
märdikuu 05. päiv 2026
Uudissõ
- Uma Lepe kirotõdi ala
- Latsiaokiri Täheke võro keelen
- Vahtsõnõ immejutussidõ raamat
- Kuusingu kunst sai raamatulõ
Juhtkiri
- Rahmani Jan Moodu tan ilman muutusõ
Jutuvõistlus
Märgotus
- Brauni Mihkli Säändse huuga Kaisa
- Rahmani Jan Lindora laadust jäi silmä, kõrva, miilde
- Pindmaa Aigar Tõsõ kundi otsast. Hengega tett kunst
- Säinasti Ene Kaemi üle ola tagasi. Märdikuu edimäne puul
Elo
- Müürsepä Külli Vanajumala abiga valmis saanu plaat
- Nõlvaku Kaie Mälestämise ja mäletämise aig
- Urmi Aili Tundõ läbi elo
- Saarõ Evar Priinime lugu: Pintmann
Perämine külg
- Plumanni Kaja-Riina Hingiao märgotuisi
- Puderzelli Linda Mälehtüisi sõaaost
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Esäkiil
- Hirnu hinnäst hernes!
- Parm tsuskas: latsivorst