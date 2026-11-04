Latsiaokiri Täheke võro keelen 

23. kõrda om vällä tulnu võrokeeline Tähekese nummõr. Edekaasõ om joonistanu Platsi Marja-Liisa. Timä pildi pääl tulõva märdisandõlõ vasta edevanõmbidõ hinge.
Luulõtuisi ja juttõ kirodi seokõrd Ilvese Aapo, Saarõ Evar, Holtsi Leila, Rahmani Jan, Contra, Püttsepä Juhani, Kalla Urmas. Meisterdämä ja kokkama opsi Kivestu Tuulike ja Sillaste-Tootsi Liis. Viil om avaldõdu üts Räpinä kandi muinasjutt, latsi kirotõduid luukõisi, luudusõlugu kolmõst esi sorti luigast, nall’u, koomiks, nuputamisülesandit ja uudis tuust, midä saa Vana-Võromaa muusõumõn tetä päält võro keele nädälit. Vahtsõt võrokeelist Tähekeist jaeti võro keele nädäli puhul kõigilõ Vana-Võromaa 1. klassõ latsilõ. Mõni nummõr om jäänü Võro instituuti kah tahtjit uutma.
Võrokeeline Täheke sünnüs SA Kultuurilehe ja Võro instituudi kuuntüün. Tähekese numbri toimõndi Martsoni Ilona, Hinrikusõ Kadri, Rea Priit ja Fastrõ Mariko. Tugõsi Eesti Rahvakultuuri Keskus.
UL