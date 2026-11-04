Trüküst om tulnu kunstnik Kuusingu Toomast ja timä pildiilma tutvas tegijä raamat «Toomas Kuusing. Harilikud inimesed. Harilikud maailmad». Raamatut näüdäti 30. rehekuul Võromaa muusõumin. Pildi pääl kõnõlõsõ raamadu sündümisest kujondaja Lauritsa Peeter, kunstnik Kuusingu Toomas esi ja kokkosäädjä Asmeri Kadri. Kabuna Kaile pilt
Kuusingu kunst sai raamatulõ
märdikuu 05. päiv 2026
Uudissõ
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- Kuusingu kunst sai raamatulõ
Juhtkiri
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Jutuvõistlus
Märgotus
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- Rahmani Jan Lindora laadust jäi silmä, kõrva, miilde
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Elo
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- Nõlvaku Kaie Mälestämise ja mäletämise aig
- Urmi Aili Tundõ läbi elo
- Saarõ Evar Priinime lugu: Pintmann
Perämine külg
- Plumanni Kaja-Riina Hingiao märgotuisi
- Puderzelli Linda Mälehtüisi sõaaost
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