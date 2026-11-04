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Kuusingu kunst sai raamatulõ

Trüküst om tulnu kunstnik Kuusingu Toomast ja timä pildiilma tutvas tegijä raamat «Toomas Kuusing. Harilikud inimesed. Harilikud maailmad». Raamatut näüdäti 30. rehekuul Võromaa muusõumin. Pildi pääl kõnõlõsõ raamadu sündümisest kujondaja Lauritsa Peeter, kunstnik Kuusingu Toomas esi ja kokkosäädjä Asmeri Kadri. Kabuna Kaile pilt

Nummõr 625

märdikuu 05. päiv 2026
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