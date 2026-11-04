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Hirnu hinnäst hernes!

Pur’on miis lätt uulitsat pite.

Politsei küsüs: «Kohes läät?»

Miis: «Loengulõ alkoholi kahjulikkusõst.»

Politsei: «Üüse kell kolm… Kiä sis loengut pidä?»

Miis: «Naanõ ja ämm.»

* * *

«Imä, mille esäl nii lühkü hiussõ omma?»

«A targal inemisel ommaki lühkü hiussõ.»

«A mille sul sis pikä hiussõ omma?»

«Olõ vakka, süü umma putru!»

* * *

Tütär sai juhilua ja vei imä massinaga kodo.

«Suur teno sullõ!» ohas’ imä.

Tütär: «Võta no hääs!»

Imä: «Ma es ütle sullõ, a taivaesäle.»

* * *

«Tohtri, mul varba pelgäse külmä.»

«Mul kah, a õdagu naasõ man läävä lämmäs.»

«Hää külh, a kost ma ti naasõ sis üles lövvä?»

Nal’a om kokko kor’anu Virga Rosalia

Nummõr 625

märdikuu 05. päiv 2026
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