Hirnu hinnäst hernes!

Pur’on miis lätt uulitsat pite.
Politsei küsüs: «Kohes läät?»
Miis: «Loengulõ alkoholi kahjulikkusõst.»
Politsei: «Üüse kell kolm… Kiä sis loengut pidä?»
Miis: «Naanõ ja ämm.»
* * *
«Imä, mille esäl nii lühkü hiussõ omma?»
«A targal inemisel ommaki lühkü hiussõ.»
«A mille sul sis pikä hiussõ omma?»
«Olõ vakka, süü umma putru!»
* * *
Tütär sai juhilua ja vei imä massinaga kodo.
«Suur teno sullõ!» ohas’ imä.
Tütär: «Võta no hääs!»
Imä: «Ma es ütle sullõ, a taivaesäle.»
* * *
«Tohtri, mul varba pelgäse külmä.»
«Mul kah, a õdagu naasõ man läävä lämmäs.»
«Hää külh, a kost ma ti naasõ sis üles lövvä?»
Nal’a om kokko kor’anu Virga Rosalia