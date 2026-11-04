Priinime lugu: Pintmann

Nimme Pintmann kand Eestin 31 inemist, lühenüt nimme Pintman 36 inemist. Kõgõ hariligumba eestistüse Pintmanni alussõl omma Pindmaa (49) ja Peedomaa (8).

Nimi panti algkujul Pintmann Räpinä kihlkunna Veriora mõisa Pindi külän, miä tuudaigu oll’ viil Pääsnä külä osa. Nime saaja olli Pindi Märdi poja Paabu perrätulõja. Paabu velle Jakapi perrätulõja saiva priinime Pentmann. Tuud nimme panti nii siin ku Harjumaal Juurun. Pintman(n) ja Pentman(n) omma edimält küländ häste erälde püsünü, viimädsele om jäänü kandjit alla kuvvõ.

Lisanimi Pindi (kõnnõkeelen ka hellitävält Pind’o) oll’ Pääsnä külän levinü 18. aastagasaast pääle, varatsõmba kiräpildi olli e-ga: 1731 Pendj Michel Witwe, 1738 Pendi Märt. Kuuksi külän oll’ sama lisanimi olõman hulga varõmb, 1592 Penti Jakub ja 1601 Penti Jawp, Penti Andress. Tuu es pruugi olla edevanõmb, selle et Pent oll’ edenimi, midä võisõ kanda nii mõnigi umaette miis. Algnimes om Benedictus, ladina keelen tegünü mehenimi, bene+dicere ‘häste’+’kõnõlama’, a latsõ nimes pandõn tähend tuu umal aol ‘häste är pühitset, õnnistõdu’.

Nimme Pintmann om hulga eestistet. Päämädselt võeti vahtsõs nimes kas Pindmaa vai Pint. Nime Pint 120 kandjast osa kandva viien eri paigan pantut vanna nimme, osa eestistämisel saadut. Viil võeti vahtsiid nimmi Peentaim, Pindam, Kaljuvald ja Müür. Viimädse kats nimme, võetu Veriora vallan, võiva olla mõttõlidsõlt köüdedü Võhandu jõõ müürega. Oraval nime Peedomaa võtnu perre vanaperemiis Jakob oll’ Pindi Peedo Pintmanni poig.

Rubriigin kõnõldas perekunnanimmi periolõmisõst ja tähendüsest.