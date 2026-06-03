Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: vahtsõnõ Võro liinapää
piimäkuu 04. päiv 2026
Uudissõ
- Võro maakunna laulu- ja tandsupito «Eluring»
- VAT tiatri mäng «Luukere Juhanit»
- Võrokeelidse romaani võistlusõ võidutüü sai kaasi vaihõlõ
- Kontsõrt «Rõõmsa lats» näütäs 18 vahtsõt võrokeelist latsilaulu
Juhtkiri
- Rahmani Jan Vaalajahimiis lask harpuuninoolõ vällä
Märgotus
- Rahmani Jan Tagametsa Tarmo: sürreaalnõ, kuis läbisaamisõ perändüse jagamisõga muutusõ
- Õnnõlik pere
- Säinasti Ene Kaemi üle ola tagasi: piimäkuu edimäne puul
- Lumiste Kati Kiri Võrolt. Häöjä piinü ilo
Elo
- Rahmani Elo Võro noorõ Kar’ala nuuriga tutvust tegemän
- Nõlvaku Kaie Mehkamaal koristõdi hoolõga
- Saarõ Evar Priinime lugu: Taro, Tarro ja Taru
Perämine külg
- Aleviku Anni Äpärdüs põllumajandusõga
- Saarõ Helju Tulõkahju
- Tossu Tilda Tossu Tilda pajatus. Kiri toimõndusõlõ
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Hoiatamisõst ja hoitmisõst
- Parm tsuskas: vahtsõnõ Võro liinapää