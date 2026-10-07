Muda Mari pajatus. Hää nägemise päiv

Ma kuuli raadiost, et täämbä om üleilmalinõ nägemise päiv, kon kõnõldas silmänägemise tervüsest. Suurõmb jago silmähäti omma säändse, midä saa är hoita vai tohtri man praavita.

Vaihõpääl om nägemisega tuu hädä, et inemine kaes murrõst müüdä ja taha-i hätä nätä. Tuu kotsilõ üteldäs, et pitsitäs silmä kinni. A mõnikõrd nätäs vika sääl, kon perüselt om kõik häste. Tuu kotsilõ üteldäs, et inemisel omma hüdsemusta prilli ette pantu. Kas parõmba omma sõs vastapite, helleverevä silmäklaasi?

Parõmb om iks inämb hääd nätä ja kõnõlda. Hää tõmbas hääd ligi. Sõnnol om nii kimmäs vägi, et saami esi umma ello ilosambas tetä. Pääle tuu omma kõik hää ja tähtsä as’a massulda: hää sõna, pääväpaistus, tsirgulaul, sügüsene luudus. Elo lätt kõrraga ilosambas, ku otsit hindä ümbre hääd.