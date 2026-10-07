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Rahvakultuuri keskus kuts infopääväle

26. rehekuul kell 10 and Eesti Rahvakultuuri Keskus Võromaa keskraamadukogu III kõrra konvõrendsisaalin teedüst abinõvvõ kotsilõ, minka andas riigieelarvõst tukõ perimüsprojekte jaos.

Kõnõldas päämiidsist Vana-Võromaa ja Setomaa perimüskultuuri tugõmisõ taotlusvoori põhimõttist ja andas teedüst juhendajilõ, kiä säädvä uma rühmäga laulu- ja tandsopidolõ minekit. Juttu tulõ viil programmist «Tiatri maal».

Haridus- ja tiidüsministeeriümi keelepoliitiga osakunna nõvvuandja Kõveriku Kätlin kõnõlas värskist võro ja seto keele ja kultuuri oppamisõ tugõmisõ abinõvvost.

UL

Nummõr 623

rehekuu 08. päiv 2026
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