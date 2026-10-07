Riigipää saa inemiisi tunda ja kullõlda

Seokõrd läts’ nii, et vahtsõnõ president valiti Riigikogon är, a sis tulli poliitigailman pääle egäsugumadsõ skandali ja kõik presidendiga köüdet jäi varjo. A no om aig käen: 12. rehekuust astus ammõtilõ vahtsõnõ Eesti Vabariigi president Madise Ülle.

Ku pall’o om presidendil Eestin võimu ja määne tuu om, om säädüsega kirja pant. Siski om egäl presidendis valitul inemisel hindäl kah võimalik riigipää ammõtit uma olõmisõga hindä näo perrä käändä. President esindäs Eestit maailman ja võtt vasta korgit küläliisi, a veidemb tähtsä ei olõ tuu kah, ku pall’o tä Eesti inemiisi tund ja kullõs ja midä tä tuu tiidmisega pääle nakkas.

Madise Ülle om umin seenitsin ammõtiin pruuvnu näüdädä, et taht inemiisi kullõlda ja näide murrist arvo saia. Jõudu tälle tollõs kõgõs presidendiammõtin kah.