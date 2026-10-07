Vanõmba inemise saiva kotost vällä

Mineväl nädälivaihtusõl peeti Võrol Kandlõ kultuurimajan säitsmendät vanõmbidõ inemiisi festivali, mink lõugahus om «Kotost vällä tõisi mano». Katõl pääväl sai kullõlda esitegevüsläisi kontsõrtõ, tandsi, kaia tiatrit ja kullõlda ettekandit. Vallalõ olli väiku käsitüümüük ja kohvitarõ.

Kõgõ tõsitsõmba ettekandõ pidi seokõrd sõablogi kirotaja, aokiränik Kalmusõ Teet (pildi pääl saisman), kiä eläs ja tüütäs Kanepi lähkül. Ummi sõaülekaehuisi jaos lugõ, kullõs ja kaes tä egä päiv vähembält neli tunni esisugutsit internetist löütüid matõrjaalõ ja uur nuu läbi. Kalmus selet’, et uman tüün om tälle päätähtsä löüdä suurõst teedüssehulgast üles tuu, miä om periselt tõtõ, ja pruuvi tuu kirja panda nii, et inemise arvo saanu.

Festivali kõrraldaja Toomiku Siiri kõnõl’, et om välläkujonu raami seen pruuvnu kavva säädi egä aastak midägi vahtsõt. «Veidükese mõistusõlõ, veidükese tundilõ. Seo om sääne ütenkuun olõmisõ kotus,» võtt tä festivali olõmisõ kokko. Kõrraldajalõ and jõudu tuu, ku hulk osaliidsi perän tennämä tulõ.

Kalmusõ Teet. Rahmani Jani pilt