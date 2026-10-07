Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.
Parm tsuskas: tiitigo
rehekuu 08. päiv 2026
Uudissõ
- 26 vahtsõt umakeelist laulu
- Rahmani Jan Vanõmba inemise saiva kotost vällä
- Käsitüüesindüsen alostas Kipõnäpu klubi
- Võro instituudi 30. süküskonvõrentsil käüdäs piire piten
- Rahvakultuuri keskus kuts infopääväle
Juhtkiri
- Rahmani Jan Riigipää saa inemiisi tunda ja kullõlda
Jutuvõistlus
Märgotus
- Rahmani Jan Kama Kaido: tundsõ, et mu mälehtüse ei olõ mu eräasi
- Lumiste Kati Kiri Võrolt. Kogokunna vaim
- Säinasti Ene Kaemi üle ola tagasi: rehekuu edimäne puul
Elo
- Rahmani Jan Tsiatapminõ Tsooru rahvamajan
- Urmi Aili Film täüs maaelo häädümise hõngu
- Suurõn haigõmajan
- Urmi Aili Tundõ läbi elo
- Saarõ Evar Priinime lugu: Musting
Perämine külg
- Reiliku Kalev Viktorigõ Valga veinivabrikun
- Dolgoševi Marta Kuuholõgilavva takah
- Muda Mari Muda Mari pajatus. Hää nägemise päiv
- Orassoni Elmet Ülearvo sirgõ joonõ
- Parm tsuskas: tiitigo