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Parm tsuskas: tiitigo

Nal’apildiga tsuskas ütiskunda mõnõst hellembäst kotussõst Rõugõ Rebäse külä miis Varustini Andres, tunnõt ka nimõga Parm.

Nummõr 623

rehekuu 08. päiv 2026
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