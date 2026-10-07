Võro instituudi 30. süküskonvõrentsil käüdäs piire piten

22.–23. rehekuul peetäs Võro liinan kooli kood/Võru saalin Võro instituudi süküskonvõrentsi. Seokõrdsõlõ konvõrendsilõ oodõti ettekandit kõgõst huvvipakvast õdagumeresoomõ ala kokkoputmisõl tõisi kiili ja kultuurõga. Ettekandjidõ siän omma näütüses Valgu Heiki, kiä kõnõlõs õdagumeresoomõ piirest arkeoloogia kaemisõnukast, ja Otsa Mirja, kiä tege tutvas Võromaalt Kirikumäe järvest lövvedü ütepuupaadi luku. Konvõrendsi edimädse päävä lõunaaigu tetäs seoga köüdüssen Võro instituudi aian vallalõ ka näütüs «Perändüs vii pääl».

Kavan om viil mito lõunaeesti kiili putvat ettekannõt, a käänetäs ka kar’ala ja lüüdi keele mano ja õdagumeresoomõ keelesaari pääle Lätin. Täpsembät teedüst saa katõpäävädse konvõrendsi kotsilõ Võro instituudi kodolehe päält. Ossavõtjil tulõs hinnäst kirja panda 12. rehekuus.

Võro instituudi süküskonvõrentsõ alostusõst saa timahavva 30 aastakka. Esi maiõ ja põlvkundõ keeletiidläisi, folkloristõ ja arkeoluugõ arotuisin, midä konvõrentsil om peetü, om sündünü hulga vahtsit mõttit, miä omma mõotanu kõiki tiidüsharrõ arõnõmist.

UL