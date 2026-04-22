Kiiguplats, miä sünnüssi väega häste ka Võro liina

Ku ilma pite ümbre hulgit, jääs iks midägi säänest silmä, miä kodokandin kah olla võinu. Moldovan trehvsi säändse vahva kiigutsõõri pääle. Tuu oll’ õkva latsi mänguplatsi kõrval, et imä-esä saanu rahumeelen telefonin kiiku, ku latsõ köüdsi pite turnva. Õkva tull’ mõtõ, et sääne tsõõri kujuga kiiguplats sünnüssi väega häste Võro liina!
Ja viil: Võro om latsisõbõr liin. Väega vahvat latsisõbõr olõmist näie ma Ukrainan, kon egän bendsujaaman oll’ kempsun suurõ poti kõrval tsillemb kah, sääne, nigu nä latsiaian omma. Eestin olõ õnnõ ütte latsi potiga kempsu nännü – tuu om Mäeküla Pizzakioskin.
Mustmaa Ulvi pilt