Muda Mari pajatus. Jüripäiv

Ma kuuli raadiost, et veteranipäivä peetäs selle jüripäävä, et Pühä Jüri oll’ sõamiihi ja ristirüütlide kaitsja. Säidse saandit tagasi nakas’ jüripäävä pääle ka Jüriüü mäsu, kon eestläse võitli noidõsammo võõridõ vasta, kedä Pühä Jüri hoit. Tuu pühämiis om olnu Võro liinalõ kah väega tähtsä. Pühä Jüri kaits Võro liina ni liina pääuulits om kah timä perrä nimmat. Vinne keisri aigu oll’ tuu Georgi uulits, parhilla kand uulits Jüri nimme.

Vanarahvas pidi jüripäivä suvitsidõ põllutöie algusõs. Täämbädses omma talomiihil jo poolõ põllumaa är tettü. Ja tuud kiildmist, et jüripäävä tohe-i põldu tetä vai kolista, muido meelütät mano hussõ vai pikset, piä-i inämb kiäki meeleh. A jürituld tetäs siiämaani, et hoita kõik halva väe kavvõmbahe.