Võro vald kuts kodokandin ümbre kaema

1.–2. lehekuul tulõva Võro vallan vallalidsõ turismipäävä, miä tähendäs, et mitmõ turismiettevõtja kutsva küllä ummi tegemiisi kaema: pakutas giidituurõ, lühkeisi tsõõrikäüke, tüütarri, maitsõelämüisi ja esieräliidsi ettevõtmiisi, midä egä päiv pruuki ei saa.

Kõrraldaja lupasõ võimaluisi saia kokko köütvide inemiisiga, nätä põnõvit paiku ja saia niimuudu umast kodokandist inämb teedä. Tegemiisi pakutas nii seltskundõlõ-sõbrulõ ku ka vanõmbilõ latsiga, kosutust nii üümaja otsjilõ ku tühä kõtuga rändäjile. Kohe täpsembält sammu säädi, kae lehe visitvoruvald/kampaania päält.

