Võro liinavalitsus uut avvomärgi-ettepanõkit

Võro liinavalitsus uut pakmiisi, kiä võissi saia 2026. aastagal liina avvomärgi. Ettepanõkin piät olõma avvomärgi kandidaadi andmõ, teedüs tuu kotsilõ, millega tä tegeles, ja põhjusõ, mille tä võissi märgi saia.
Võru liina põhimäärüsen om kirän, et avvomärk andas inemisele liina hääs tettü iist vai sis suurõ avvo kinnitüses. Liinavalitsus and ettepanõgi edesi liinavolikogolõ, kiä tege märgi andmisõ otsussõ. Ettepanõgi avvomärgi saaja kotsilõ tulõ saata Võro liinavalitsusõlõ ildamba 15. lehekuul.
UL